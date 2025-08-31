Второе место в стране по динамике оптовой торговли занимает Тюменская область

По данным Росстата, за январь-июль 2025 года Тюменская область занимает второе место в России и является лидером в УрФО по динамике оптовой торговли.

За 7 месяцев в регионе оборот оптовой торговли оценен в 914 млрд 642 млн рублей, что на 50,7% выше показателя прошлого года. Буквально на 0,1% наш регион опережает Ингушетия (50,8%), где в абсолютных цифрах оборот составил 5 млрд 019,8 млн рублей. Также в лидерах России Калининградская область (41,8%), Карелия (31,9%), Еврейская автономная область (28,5%).

В Уральском федеральном округе за год оборот оптовой торговли увеличился на 3,4%, при том, что отрицательная динамика сложилась в ЯНАО, ХМАО-Югре и Челябинской области. Общий объем оценен в 6 трлн 307 млрд 023,2 млн руб. В России в целом он составил 88 трлн 614,5 млрд рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 3,5%, - сообщает Вслух.ру.