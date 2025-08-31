Более 766 га территорий пригодных для жилищного строительства в Тюменской области

14:19 31 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области в рамках реализации проекта "Земля для стройки" в качестве перспективных для целей жилищного строительства определены 120 земельных участков и территорий общей площадью 766,6 га. Вовлечено в оборот 191,4 га земель в Тюмени, Тюменском районе,  Тобольске и Заводоуковске.

Информация о территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот, размещена на Публичной кадастровой карте в сервисе "Земля для стройки", - сообщает Мегатюмень.

– Цифровой сервис поможет гражданам, инвесторам и застройщикам в режиме онлайн оценить и выбрать комфортный для себя участок под определенный вид строительства, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.

Теги: строительство
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025