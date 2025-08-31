Более 766 га территорий пригодных для жилищного строительства в Тюменской области

В Тюменской области в рамках реализации проекта "Земля для стройки" в качестве перспективных для целей жилищного строительства определены 120 земельных участков и территорий общей площадью 766,6 га. Вовлечено в оборот 191,4 га земель в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Заводоуковске.
Информация о территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот, размещена на Публичной кадастровой карте в сервисе "Земля для стройки", - сообщает Мегатюмень.
– Цифровой сервис поможет гражданам, инвесторам и застройщикам в режиме онлайн оценить и выбрать комфортный для себя участок под определенный вид строительства, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.
