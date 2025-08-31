На форуме в Тюмени озвучат итоги Всероссийской премии

Подведены итоги отбора проектов для Всероссийской премии лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий", которая впервые проводится в рамках
Промышленно-энергетического форума TNF.
Из 97 поданных проектов в полуфинал вышли 37: шесть в номинации "Идея", 14 — "Лабораторный прототип", 17 — "Промышленный экземпляр". Собранные проекты показали высокое качество.
Жюри увеличило число финалистов в категории "Промышленный экземпляр" до 5. В остальных номинациях победителей будет по 3.
Очный финал премии состоится 16 сентября 2025 года на площадке TNF EXPO. Участников ждет мастер-классы по ораторскому искусству, чтобы максимально эффектно представить свои разработки ключевым игрокам отрасли и инвесторам.
Руководитель деловой программы EXPO Ольга Стасяк отмечает: "Премия стала востребованным форматом, открывающим широкие перспективы для инноваций в ТЭК, - сообщает пресс-центр TNF (г. Тюмень).\\
