Фестиваль детских лагерей проведут в Тюмени

15:15 29 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Школьники познакомятся с лучшими детскими лагерями на фестивале "Счастливое тюменское лето", который пройдет 31 августа у "Конторы пароходства".

На площадке встретятся вожатые и ребята, педагоги, родители и все желающие. 17 детских центров приедут на фестиваль, чтобы завершить лето в атмосфере творчества и дружбы, представить итоги работы и продемонстрировать лучшие практики детского отдыха.

Для зарегистрировавшихся участников проведут лотерею. Начало фестиваля - в 10:30.

NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025