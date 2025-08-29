Фестиваль детских лагерей проведут в Тюмени

Школьники познакомятся с лучшими детскими лагерями на фестивале "Счастливое тюменское лето", который пройдет 31 августа у "Конторы пароходства".

На площадке встретятся вожатые и ребята, педагоги, родители и все желающие. 17 детских центров приедут на фестиваль, чтобы завершить лето в атмосфере творчества и дружбы, представить итоги работы и продемонстрировать лучшие практики детского отдыха.

Для зарегистрировавшихся участников проведут лотерею. Начало фестиваля - в 10:30.