Первый зампред ВТБ обрисовал два варианта развития ситуации с ключевой ставкой

12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки – минус 100 или 200 базисных пунктов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов по его словам, для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов:

В пользу более осторожного шага говорят текущие темпы движения выше целевых базовых "инфляционных" компонентов. Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017-2019 годов, который можно считать прообразом победного периода. Кроме того, наблюдается неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июнем, что отражается в динамике денежной массы.

Среди доводов "против" осторожного шага – динамика ВВП второго квартала в 1,1% против прогнозных 1,8%. Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона – 1-2%, - который прогнозировал Банк России.

"В пользу более маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага аргумент о слабой динамике ВВП более сильный. Сейчас важно не "заморозить" экономику. Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу", - сказал топ-менеджер ВТБ.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 18%. Такой показатель был установлен Банком России на заседании в июле.