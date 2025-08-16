ФК "Тюмень" сыграет в Кубке России "Путь регионов"

На будущей неделе стартует второй раунд FONBET-Кубка России "Путь регионов". ФК "Тюмень" принимает участие в этом противостоянии и в случае побед сможет встретить команду Российской премьер-лиги (РПЛ).

Второй раунд пройдет с 19 по 21 августа. "Тюмень" сыграет 21 августа, соперником выступит пермский "Ильпар". Победитель выйдет в третий раунд и в сентябре встретится с лучшим в противостоянии других клубов: "Торпедо" из Миасса или нижегородской "Волной".

В случае пяти кубковых побед в 1/4 "Пути регионов" футболисты "Тюмени" дома сыграют с командой, занявшей третье место в группе "Пути РПЛ", в которой "Краснодар", московский "Динамо", "Крылья Советов" из Самары и "Сочи". Матчи этого раунда состоятся в конце ноября, сообщили в пресс-службе нашей команды.

Тем временем "Тюмень" продолжает борьбу в Золотой группе LEON-Второй лиги "А", где на данный момент занимает четвертое место. Сегодня, 16 августа, команда сыграет в Грозном с "Аланией" из Владикавказа, - сообщает Вслух.ру.