Маме и малышу помогли врачи из Ялуторовска

Ялуторовские врачи (Областная больница №23 г. Ялуторовск) экстренно оказали помощь беременной женщине на поздних сроках беременности с серьезными осложнениями. У пациентки диагностировали отслойку плаценты, низкое давление и значительную кровопотерю — 1500 мл.

В приемном отделении пациентку встретила команда врачей под руководством заместителя главврача ОБ №23 Натальи Васильевой. Пациентку доставили в операционную.

Операция прошла успешно: на 2 минуте кесарева сечения на свет появилась девочка весом 1735 граммов. Общая кровопотеря составила 2 литра. Сегодня мама находится в удовлетворительном состоянии, а малышка была переведена в перинатальный центр, - пояснила Дарья Морозова, пресс-секретарь ОБ №23 (г.Ялуторовск).



"Мы работали командой слаженно, четко, быстро. В такие моменты особенно важно, чтобы каждый член команды знал свои обязанности и действовал как единый механизм. Только так можно спасти жизни и мамы, и малыша", — поделилась Наталья Васильева.