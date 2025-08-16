В Уватском районе продолжают ремонт теплотрасс, школ и детсадов

В Уватском районе перешли в завершающую стадию работы на теплотрассах, школах и детских садах, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

- Все запланированные ремонты идут в графике, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - На стадии завершения работы в отдельных помещениях, в школах в Ивановке и Алымке, в детском саду "Березка" в Увате, а также установка системы пожаротушения в детском саду "Солнышко" в Туртасе. В Демьянской школе продолжаются работы по капитальному ремонту помещений для занятий спортом и обновление фасада здания. А в Тугаловской школе к началу учебного года отремонтируют стены, пол и потолок отдельных помещений, заменят сантехнику и двери. Что касается подготовки к отопительному сезону, то самые масштабные работы идут в Туртасе.

В поселке выполнена замена участка теплотрассы по улице Ленина.

- Мы завершаем работы по замене сети теплоснабжения по улице Октябрьской в Увате, - говорит директор "Туртасского коммунального предприятия" Андрей Быков. - Кроме того, в Туртасе запланировано строительство водопровода для жителей улицы Энергетиков. В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные мероприятия.