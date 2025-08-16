В Тюмени пройдут показы театральной школы "Теплица-лайт"

20 августа в 19:00 в Молодежном театральном центре "Космос" состоится гала-концерт от участников театральной школы для подростков "Теплица-лайт". Вход по предварительной регистрации в сообществе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Гостям продемонстрируют эскизы, созданные учащимися школы. Представители направления "Драматический театр" под руководством Татьяны Павловой, педагога высшей квалификационной категории, руководителя и режиссера Молодежного театра "Игра" из Екатеринбурга, представят свои работы по произведениям Энн Файн "Как курица лапой" и Бел Кауфман "Вверх по лестнице, ведущей вниз".

Участники направления "Оригинальный жанр" вместе с мастером Екатериной Верещагиной, актрисой театра и кино, режиссером, покажут эскизы по книгам "Волшебник Изумрудного города" и произведениям Антона Чехова.

Представители направления "Пластический театр" с наставником Никитой Калугиным, профессиональным танцовщиком, художественным руководителем и педагогом коллектива Garage Dance Company, покажут этюды по произведениям Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" и Максима Горького "Старуха Изергиль. Легенда о Данко".

Программа вечера включает также выставку арт-объектов от участников направления "Театр художника". Руководитель — Маша Хайбуллина, художник-постановщик сценических и уличных спектаклей, автор персональных выставок.

— Подобные мероприятия — это возможность вовлечь подростков Тюмени в культурную жизнь города, дать им площадку для самореализации и показать, что современный театр может быть доступным и близким каждому. За короткое время ребята не только познакомились с театральными направлениями, но и смогли создать полноценные творческие продукты — от сценических эскизов и выставки до медиапроекта, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

В театральной школе "Теплица-лайт" на протяжении 7 дней подростки 12–17 лет занимались под руководством профессиональных мастеров. Эксперты вместе с участниками работали с произведениями школьной литературы, которые стали основой для эскизов.

Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Тюменской области, - сообщает Мегатюмень.