Новый лазерный станок появился на тюменском заводе

Новый лазерный станок для газовой и плазменной резки устанавливают на заводе "Тюменьремдормаш". Как сообщил гендиректор предприятия Алексей Рагозин, это еще один шаг на пути модернизации производства.

"Повышение эффективности требует принятия своевременных решений, благодаря которым можно ускорить производственный процесс и значительно повысить качество выпускаемой продукции. Именно поэтому мы приобрели станок лазерной резки Penta Laser", - пояснил он.

Оборудование устанавливают в цеху № 1 Большой рабочий стол для высококачественной и эффективной обработки широкого диапазона толщин позволит выполнять раскрой металла с высокой скоростью и чрезвычайной точностью, - сообщает Тюменская линия.