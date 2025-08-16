Почему на огурцах и томатах опадают завязи

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали, как избежать проблем с томатами и огурцами в саду.

Причиной опадения завязей можно считать нехватку света. Если овощи выращиваются в тени, то замедляется процесс фотосинтеза и растение начнет бить тревогу, вдруг ему не хватит питания, чтобы прокормить такое большое количество завязи? И начнет ее сбрасывать одну за другой, стараясь сосредоточиться на том, что осталось.

Также причиной опадения завязей, полив холодной водой. "Налейте в бочку воды или согрейте воду до комнатной температуры в простом ведре, и аккуратно, выливая по паре литров под каждый кустик, увлажните почву под ними.

При температуре выше +35° цветочная пыльца становится стерильной, цветки засыхают и осыпаются. Температура ниже +10° критична для овощей в открытом грунте, цветы опадают, и плоды не завязываются. Также часть цветков может быть сброшена в результате резких перепадов температур", - советуют агрономы.

Влажность воздуха также влияет на формирование завязей, оптимальной считается 60-70%. Если влажность выше 70% пыльца склеивается и не может высыпаться из пыльника. А при пониженном значении пыльца не будет созревать. Для стимулирования образования завязей можно использовать такие препараты как, Бутон, Завязь, Цветень.

Наличие грибковых и бактериальных заболеваний могут вынудить растения сбросить лишние завязи. Поражение трипсом, белокрылкой, клещами ослабляет растение и ведет к опаданию цветов, - сообщает АиФ-Тюмень.