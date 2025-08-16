Советы по планированию финансов дал эксперт Банка России

По данным исследования Банка России, лишь 54% российских семей ведут учет своих доходов и расходов, при этом большинство ограничивается краткосрочным планированием на период от месяца до полугода.

Максим Сундуков, эксперт отделения Банка России по Тюменской области рассказал, как эффективно управлять личными финансами.

По словам специалиста, начинать планировать финансы можно с любого уровня дохода. "Если денег не хватает до зарплаты, а цели остаются недостижимыми и переходят в разряд мечты, то это сигнал – пора навести порядок в своих финансах", – отмечает Максим Сундуков.

Для грамотного управления бюджетом важно вести детальный учет всех доходов и расходов. Сюда входят любые траты: коммунальные платежи, расходы на продукты, одежду, лекарства, транспорт, мобильный телефон, а также траты на развлечения и обучение.

Важным элементом финансового планирования является создание "подушки безопасности". Эксперт рекомендует откладывать часть дохода на непредвиденные ситуации или случай потери работы. Для этого можно использовать накопительные счета или банковские вклады. Многие банки позволяют настроить автоматическое пополнение сберегательного счета, например, перевод 10% с каждой зарплаты на отдельный счет.

Контролировать траты можно разными способами. Практически в каждом банковском приложении есть сервис по анализу расходов, однако он показывает только траты по карте конкретного банка. Если у вас несколько карт, можно вести учет на бумаге, в таблице Excel или использовать специальные приложения, - сообщает Тюменская область сегодня.