Тюменская молодежь примет участие во Всероссийском форуме на Ямале

18 ноября в Новом Уренгое стартует форум молодежи коренных малочисленных народов Севера "Российский Север". Новая арт-резиденция "Сова" примет 100 молодых людей и станет местом встречи многообразных культур и традиций. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 18 сентября.

Зарегистрироваться могут молодые люди от 14 до 35 лет. Среди них — общественные деятели, работающие над социальными проблемами малых этносов, языковые активисты, этноблогеры, дизайнеры и представители Движения Первых из числа коренных малочисленных народов.

Форум сосредоточится на сотрудничестве коренных народов с предприятиями топливно-энергетического комплекса и развитии молодежных сообществ. Программа события включает лекции, семинары, тренинги, проектные и стратегические сессии, панельные дискуссии, практические занятия и мастер-классы.

Участникам предложат выбрать одно из пяти тематических направлений:

— "РОССЕВЕР.Сообщество" — для молодежных лидеров и инициативных представителей малочисленных народов, а также для членов молодежных отделений региональных этнических сообществ.

— "РОССЕВЕР.Туризм" — для молодых людей, продвигающих туризм в местах проживания малочисленных народов.

— "РОССЕВЕР.Имидж" — для тех, кто занимается дизайном, созданием национальной одежды и развитием местных брендов.

— "РОССЕВЕР.Родные языки" — для молодежи, сохраняющей и популяризирующей родные языки малочисленных народов.

— "РОССЕВЕР.Контент" — для тех, кто создает медиаконтент о культуре, быте, традициях и местах проживания малочисленных народов.

Также на форуме пройдет конкурс "Росмолодежь.Гранты", - сообщает КП-Тюмень.