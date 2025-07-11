Спортивную и две детские площадки обновили в Тюмени при участии депутатов гордумы

В Восточном административном округе Тюмени на улице Пермякова открыли новую спортплощадку, а в Калининском административном округе на улицах Самарцева и Федюнинского во дворах обновили две игровые площадки, все это стало результатом совместных усилий местных властей и депутатов Тюменской городской думы Виктора Корчагина и Юрия Коновалова.

Спортплощадка расположена по адресу: улица Пермякова, дом 84, корпус 2. Местные жители давно ждали ее обновления и теперь с радостью отмечают, что она стала более безопасной и комфортной - в рамках благоустройства на территории уложено мягкое противоударное покрытие, а современный подход к оснащению спортобъектов способствует развитию активного отдыха. По случаю открытия площадки провели целый праздник — с концертом, показательными выступлениями спортсменов, футбольными матчами и розыгрышем сувениров для гостей.

Обновлению площадки активно способствовал депутат Тюменской городской думы по избирательному округу №23 Виктор Корчагин. "Создание современной спортивной инфраструктуры — важный шаг к формированию здорового и активного сообщества. Новая площадка станет местом для занятий спортом, общения и укрепления здоровья, что соответствует стратегическим задачам развития района и улучшения качества жизни его жителей", - подчеркнул Виктор Корчагин.

Детские площадки по улице Самарцева, 20 и улице Федюнинского, 5 обновлены в результате многочисленных обращений жильцов этих домов к депутату по избирательному округу №1 Юрию Коновалову. По первому адресу почти в пустом дворе по просьбам жителей оставили качели, добавив более современное оборудование. По второму адресу замена устаревших конструкций, являвшихся муниципальной собственностью города, выполнена за счет субсидий, заявку на участие в отборе претендентов на их получение подали управляющие компании.

"Решения администрации Тюмени о выделении субсидий из бюджета города позволяют управляющим компаниям, ТСЖ ускорить замену пришедшего в негодность игрового оборудования на детских площадках многоквартирных домов, которые они обслуживают. Уже 4 года в городе проходят работы согласно вышеуказанного порядка предоставления субсидий и результаты заметны тюменцам, - прокомментировал выполненные работы Юрий Коновалов.