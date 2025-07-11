Дорожники ликвидируют провал на одном из перекрестков в центре Тюмени

17:21 11 июля 2025
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Деформация дорожного полотна на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской образовалась по причине разгерметизации двух колодцев хозбытовой и ливневой канализаций, в результате чего произошёл подмыв грунта. Сейчас место провала огорожено, и на проезжей части ограничена скорость движения, предупреждают в администрации города.

Колодцы находятся на обслуживании разных организаций. На одном из них специалисты ООО "Параметр" уже провели ремонтные работы. Второй в выходные дни восстановят работники компании "Росводоканал Тюмень". После завершения всех работ подрядная организация приведет дорожное полотно в нормативное состояние.

Теги: администрация Тюмени , ремонт дороги
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