Дорожники ликвидируют провал на одном из перекрестков в центре Тюмени

Деформация дорожного полотна на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской образовалась по причине разгерметизации двух колодцев хозбытовой и ливневой канализаций, в результате чего произошёл подмыв грунта. Сейчас место провала огорожено, и на проезжей части ограничена скорость движения, предупреждают в администрации города.

Колодцы находятся на обслуживании разных организаций. На одном из них специалисты ООО "Параметр" уже провели ремонтные работы. Второй в выходные дни восстановят работники компании "Росводоканал Тюмень". После завершения всех работ подрядная организация приведет дорожное полотно в нормативное состояние.