Около 60 инвестпроектов реализовали в Тюменской области с начала 2025 года

В Тюменской области признаны реализованными 58 инвестиционных проектов в первом полугодии 2025 года, общий объем инвестиций составил более 7,3 млрд рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.

В числе крупнейших проектов - строительство распределительного центра OZON (5,8 млрд рублей); расширение производства медицинских изделий (0,3 млрд руб.), организация производства бетона и инертных материалов (0,2 млрд руб.).

Реализация проектов охватила различные отрасли: агропромышленный комплекс, общественное питание, ремонт и обслуживание автотранспорта, производство стройматериалов, пищевая промышленность, медицина, торговля и другие.

122 новых проекта с общим объемом инвестиций 48,7 млрд рублей включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области за первое полугодие текущего года. Из них 7 проектов получили статус масштабных. Это значит, что инвесторы смогут получить земельные участки под реализацию бизнес-идей без проведения торгов. В рамках этих проектов планируется создать около 300 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 4,9 млрд рублей.

Такие результаты подтверждают высокий инвестиционный потенциал региона и стабильную поддержку предпринимателей со стороны правительства Тюменской области, отмечают в информцентре.