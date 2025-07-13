"Лето в Тобольском кремле" закрылось под песни Мота

Шестнадцатый по счету музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", стартовавший 5 июля с участием мировых звезд оперы, завершился 12 июля, яркой точкой в череде концертов стало совместное выступление Матвея Мельникова (Мот) с Тюменским филармоническим оркестром под руководством Юрия Медяника.

У стен кремля Мот впервые под оркестр исполнил популярные песни, спел "Ангелы не спят", которую обычно не включает в концертные программы, и порадовал слушателей премьерой песни "Намек на нас", а в завершение концерта на бис исполнил попурри из своих хитов.

Комментируя участие в фестивале колоборацию с филармоническим оркестром, Мот перед концертом отметил, что песни зазвучали по-другому:

Это звучит очень масштабно, эпохально и по-большому, по-взрослому! И для меня большая честь прикоснуться к такой музыке. Я не совсем представляю, как дальше мы будем на концертах играть наши композиции в оригинальном звучании. На данный момент мы с Юрием Владимировичем думаем, как же это все теперь преобразовать, оформить так, чтобы симфонический оркестр, пускай не в полном составе, но хотя бы частично присутствовал на наших концертах всегда.

31 августа певец впервые выступает с сольником на стадионе - концерт пройдет на ВТБ Арене в Москве, возможно, какие-то произведения из тобольской программы будут в него интегрированы - по словам Мота, такой вариант сейчас обсуждается.

Возвращаясь к закрытию фестиваля, надо отметить, что погода в этот раз жителей и многочисленных гостей Тобольска не порадовала, но холод и непрекращающийся моросящий дождь не помешали концерту, который по традиции проходит под открытым небом - зрители активно подпевали знакомые строчки, танцевали и эмоционально поддерживали музыкантов и певца.

Атмосферу праздника в своем репортаже постарался передать фотокорреспондент Сергей Русанов, поделившийся с нашим изданием своими снимками:

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Татьяна Тихонова