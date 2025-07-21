Тюменская область в топ-3 лидеров рейтинга регионов РФ по развитию ипотеки

Тува, Бурятия и Тюменская область лидируют в рейтинге регионов по развитию ипотеки. В замыкающей группе - Ингушетия, Дагестан, Чечня и Крым. Самые крупные кредиты берут в Москве (в среднем 7,31 млн рублей), что объясняется высокими ценами на недвижимость. Самые маленькие - в Ингушетии и Чечне (чуть больше 1 млн рублей), пишет РИА Новости.

Согласно данным информагентства, за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения в Тюменской области приходится 23 ипотечных кредита. Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года снизилась на 55,2%. Средний размер ипотечного кредита в январе-мае 2025 года составил 4 миллиона рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2025 года составляет 0,56%.