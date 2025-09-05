Тюменские компании в третий раз сразятся за Кубок ВТБ

На стадионе "Строймаш" 4 сентября состоялось торжественное открытие одного из самых ярких спортивных событий в регионе - Кубка друзей ВТБ по мини-футболу. Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С приветственной речью перед участниками и болельщиками выступили организаторы и почетные гости.

На поле вышли 25 команд ключевых организаций Тюменской области. За победу в состязаниях будут бороться представители Росгвардии, ТВВИКУ, ФСО и Следственного комитета, налоговой службы и таможни, Росрыболовства, МЧС, РЖД, Аэронавигации. А также сотрудники передовых вузов ТюмГУ, ТИУ и медицинского университета, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Газпром газораспределение Север, Сибинформбюро. Особую атмосферу событию придают 130 болельщиков – это семьи участников СВО, которые пришли поддержать спортсменов.

Турнир проходит в Тюменской области в третий раз. С 2023 года банк организовывает его в сотрудничестве с обществом "Динамо", имеющим богатейшие спортивные традиции. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место получат ценные подарки от ВТБ. Индивидуальные достижения участников будут отмечены наградами в номинациях "Лучший игрок", "Лучший вратарь", "Лучший нападающий" и "Лучший защитник". Итоги соревнований подведут 5 сентября.