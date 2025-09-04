Курсант из Тюмени попросил Путина открыть филиалы центра "Воин" во всех регионах РФ

Дмитрий Григорьев, курсант Центра "ВОИН" в Тюменской области, участник Всероссийских соревнований "Без права на ошибку", гонок на ФПВ-дронах на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил открыть филиалы в каждом регионе - сейчас они работают в 21.
Глава государства идею поддержал:
Постараемся сделать. Тем более, что такой результат хороший.
"Ребята из других регионов, с которыми я общаюсь на различных мероприятиях, всегда с интересом слушают мои рассказы про нашу деятельность и тоже готовы заниматься военным делом, но к сожалению, не в каждом регионе есть Центр "ВОИН", и у ребят нет возможности заниматься. Хотелось бы, чтобы Центр "ВОИН" открылся в каждом регионе России, чтобы ребята могли заниматься военным делом", — пояснил просьбу тюменец.
Центр "Воин" создан по инициативе президента в 2022 году. Со дня создания в Центре прошли подготовку более 100 тысяч курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов, программу повышения квалификации освоили более 8 тысяч педагогов.
Во встрече с президентом России приняли участие командир Центра "ВОИН", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян, курсанты Центра "ВОИН" в ДНР, Бурятии и Чечне, Камчатском и Хабаровском краях, Запорожской и Тюменской областях.
Фото Пресс-службы Президента России 🇷🇺
