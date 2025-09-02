Перед Тюменским марафоном тюменцы пробегут Кросс нации

20 сентября в Тюмени пройдет традиционный Всероссийский день бега "Кросс нации", заявки на участие принимаются до 18 сентября на сайте госуслуг.

Любители и профессионалы выйдут на старт на площади у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). Торжественное открытие в 12:00. Регистрация участников начнется в 9:00. Им предстоит преодолеть дистанции в 400 м, 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.

Для участия необходима медицинская справка или личное заявление о состоянии здоровья (личная подпись в регистрационной форме). Комиссия по допуску пройдет с 15 по 19 сентября в коворкинг-пространстве "Улётная точка" (ул. Герцена, 63/1). Телефон для справок +7 (3452) 51-79-58.