У главы Тюмени новый заместитель по налогам и финансам

19:24 02 сентября 2025
Заместителем главы города Тюмени назначен Артем Катренко, он же возглавляет департамент финансов и налоговой политики, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Катренко по карьерной лестнице прошел путь от ведущего экономиста до директора департамента, является победителем конкурса "Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала. Реформация" в 2023 году. С Афанасьевы работает уже год, по словам начальника, он  успешно справился с такими важными задачами, как исполнение бюджета за 2024 год, формирование бюджета на год текущий и его исполнение.

"На каждом этапе бюджетного процесса независимо от сложности ситуации Артем Игоревич демонстрировал высокий уровень профессионализма и ответственности. Уверен, что и в дальнейшем наша совместная работа будет столь же успешной и результативной", - прокомментировал кадровое решение Афанасьев.

Теги: администрация Тюмени , кадры , Максим Афанасьев , назначения
