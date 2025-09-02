У главы Тюмени новый заместитель по налогам и финансам

Заместителем главы города Тюмени назначен Артем Катренко, он же возглавляет департамент финансов и налоговой политики, сообщил глава города Максим Афанасьев.
Катренко по карьерной лестнице прошел путь от ведущего экономиста до директора департамента, является победителем конкурса "Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала. Реформация" в 2023 году. С Афанасьевы работает уже год, по словам начальника, он успешно справился с такими важными задачами, как исполнение бюджета за 2024 год, формирование бюджета на год текущий и его исполнение.
"На каждом этапе бюджетного процесса независимо от сложности ситуации Артем Игоревич демонстрировал высокий уровень профессионализма и ответственности. Уверен, что и в дальнейшем наша совместная работа будет столь же успешной и результативной", - прокомментировал кадровое решение Афанасьев.
