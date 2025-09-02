Гарантийная поддержка бизнеса достигла 3 трлн рублей

Развитие документарных продуктов стало одним из ключевых факторов поддержки российского предпринимательства, обеспечивая надежность сделок и стимулируя рост новых проектов. Об этом сообщил в преддверии ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко.

За пять лет представители среднего и малого бизнеса получили банковские гарантии и аккредитивы более чем на 3 трлн рублей. Это позволило им выполнить обязательства перед партнерами и заказчиками как на территории РФ, так и в международных сделках.

Основные объемы гарантий получили предприятия транспортной и инфраструктурной отраслей (28%), торговли (18%), машиностроения и металлообработки (13%), а также жилищного и коммерческого строительства (12%).

Руслан Еременко:

Банковские гарантии и аккредитивы стали эффективными инструментами повышения финансовой устойчивости среднего и малого бизнеса. За несколько лет цифровизация сделала их максимально доступными для предпринимателей по всей стране и упростила участие бизнеса в государственных и коммерческих проектах.

По словам топ-менеджера, переход к дистанционному оформлению продуктов стал стандартом на банковском рынке – уже две трети гарантий малый бизнес оформляет онлайн. Технология позволяет получить электронную экспресс-гарантию в течение нескольких часов без необходимости посещать отделение банка. В 2025 году спрос на такие гарантии вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.