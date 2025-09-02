Около 2 тысяч поздравлений с победой во Второй мировой войне разнесут адресатам тюменские почтальоны

В преддверии 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые отмечаются в России 3 сентября как День воинской славы, Почта доставит ветеранам персональные поздравления президента Владимира Путина. В Тюменской области почтальоны вручат более 1 977 писем почётным адресатам лично в руки.

В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, подписанным Президентом России.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома — например, он переехал на дачу или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении до 8 сентября. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

Директор регионального управления Почты России Евгений Балыбердин: