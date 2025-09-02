Университет Северного Зауралья открыл двери для 536 первокурсников

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

С началом нового жизненного этапа новоиспеченных студентов поздравили заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук, Почетный гражданин Тюменской области, Председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты Тюменской области Юрий Конев, а также руководители предприятий АПК и главы муниципальных округов региона.

"Для вас начинается один из самых ярких и определяющих этапов жизни. Вы стоите на пороге больших возможностей, открытий и свершений, – обратилась к первокурсникам Елена Бойко. – Вы выбрали одну из самых важных и благородных профессий – работать на земле, кормить страну, развивать технологии будущего. Верьте в себя, в свои силы и в наш Аграрный, который всегда будет для вас поддержкой и опорой. С Днем знаний! В добрый путь, дорогие студенты!".

Праздник продолжился произнесением клятвы первокурсника, а затем студенты смогли прикоснуться к главному символу студенчества – студенческому билету – и загадать сдать сессию только на "отлично"! Также традиционно у мемориала, посвященного подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и у аллеи "Наши Герои" состоялось возложение цветов.