Тюменскую область включили в карту винодельческих зон России

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обновила карту виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров России, включив в нее новые — Дальневосточную, Тюмень, Донецк, Запорожье и Херсон, пишет РБК.

Всего в России 18 виноградо-винодельческих зон. В каждой выделены отдельные районы и терруары. Больше всего терруаров находится на территории Краснодарского края в пределах зоны Кубань.

РБК напоминает, что с 31 декабря 2014 года в России действует классификация вин, основанная на территориальном делении. Согласно ему, виноградо-винодельческой зоной называют территорию с относительно одинаковыми геофизическими, климатическими и почвенными условиями, а также сходным сортовым составом на разных виноградниках.