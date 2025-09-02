Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда

Специалисты выездного сервиса ВТБ в среднем проходят пешком и проезжают от 15 до 60 км в день, чтобы обслужить до 15 клиентов. Такое же расстояние могут преодолевать дальневосточные леопарды.

В удаленных районах Дальнего Востока маршруты специалистов выездного канала достигают 150 км. Для перемещения они используют все виды транспорта – автомобили, общественный транспорт, велосипеды, самокаты и даже авиаперелеты. Благодаря такой логистике сотрудники банка доставляют финансовые продукты в некоторых больших городах региона за 1 час, а в самые отдаленные пункты – до 5 дней.

Леопарды также способны ежедневно преодолевать большие расстояния. В среднем их ежедневный маршрут составляет 15 км в день. Однако в 2023 году камера в национальном парке "Земля леопарда" зафиксировала рекордный дневной переход леопарда Герды – 56 км. При этом хищник может развивать скорость до 60 км/ч и прыгать на 5,7 м в длину.

На Дальнем Востоке ВТБ выстроил эффективную логистику курьерской доставки, которая учитывает уникальный природный ландшафт. Как отмечают сами выездные менеджеры ВТБ, сервис позволяет клиентам банка получить доступ к любым финансовым сервисам в любой географической точке – даже если там ступала лапа дальневосточного леопарда.

ВТБ – участник программы "Хранители леопарда" дирекции заповедников "Земля леопарда". Банк опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего семейства, ее сыну и дочери – Герда, Феникс и Сиерра. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол. ВТБ в преддверии ВЭФ запускает имиджевую кампанию "Время быть заметным", чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего. В России осталось около 120 дальневосточных леопардов — самых редких больших кошек планеты.