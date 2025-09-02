В Тюмени провели акцию "Бессмертный полк", посвященную 80-летию Победы над Японией

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В день 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Тюмени состоялось шествие "Бессмертного полка". Более 60 участников акции прошли по набережной Туры с портретами фронтовиков, сражавшихся против милитаристской Японии.

Особенностью памятной акции стало участие в шествии китайских студентов, которые проходят обучение в Тюменском медицинском университете, – около 25 человек прошли в колонне с фотографиями своих земляков, которые воевали с Японией.

Организатор мероприятия, сооснователь движения "Бессмертный полк России", член Общественной палаты Тюменской области Геннадий Иванов подчеркнул, что этот шаг символизирует общую память и объединяет народы, плечом к плечу сражавшиеся с японскими войсками.

"Китай с 1937 по 1945 год вел войну с Японией. Советский Союз оказывал помощь китайскому народу. Сегодняшнее участие студентов – напоминание о нашей общей победе. В будущем мы планируем привлекать к шествию также студентов из Монголии и Кореи", – напомнил общественный активист.

Поддержку акции оказали почетные гости – депутат Тюменской городской думы Андрей Голоус, председатель общественного совета федерального проекта "Историческая память" Сергей Захаров, представители областного советов ветеранов Сергей Кривошеин и Владимир Катомин, председатель Тюменского городского совета ветеранов Николай Сбродов.

В колонне также прошли военнослужащие Росгвардии. Заместитель начальника управления по Тюменской области Михаил Катаргин отметил, что участие в таких мероприятиях стало традицией для сотрудников подразделения.

Китайские студенты подчеркнули важность памятного события. "Для нас это большой день, – сказал Чан Юаньян. – Китай потерял миллионы жизней в войне с Японией. Мы должны помнить это и чтить подвиг героев".

Участники акции почтили память погибших минутой молчания, после чего колонна "Бессмертного полка" направилась к Вечному огню для церемонии возложения цветов.