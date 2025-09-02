Мошенники за полгода украли у жителей Тюменской области денег больше, чем за весь 2024 год

14:14 02 сентября 2025
Жители Тюменской области за полгода 2025 года потеряли от действий мошенников 1,6 миллиарда рублей - это на 200 миллионов рублей больше, чем за весь 2024 год, тогда ущерб оценивался в 1,4 млрд рублей.

О денежных потерях жителей за этот год сообщил губернатор Александр Моор в посте про новый проект по профилактике кибермошенничества. О статистике за 2024 год в январе информировала облпрокуратура.

