Мошенники за полгода украли у жителей Тюменской области денег больше, чем за весь 2024 год

Жители Тюменской области за полгода 2025 года потеряли от действий мошенников 1,6 миллиарда рублей - это на 200 миллионов рублей больше, чем за весь 2024 год, тогда ущерб оценивался в 1,4 млрд рублей.
О денежных потерях жителей за этот год сообщил губернатор Александр Моор в посте про новый проект по профилактике кибермошенничества. О статистике за 2024 год в январе информировала облпрокуратура.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru