Что делать, если вам звонят неизвестная кикимора и мошенники?

11:31 02 сентября 2025
За шесть месяцев 2025 года жители Тюменской области перевели мошенникам свыше 1,6 миллиарда рублей, за этими цифрами -  трагедии людей, утраченные сбережения, жильё. Чтобы помочь гражданам избежать хитроумных ловушек злоумышленников - в регионе запустили сайт Стопмошенники72.рф.

По словам губернатора Александра Моора, цель  проекта – сформировать у людей единственно правильную модель поведения: не вступать в диалог, не верить обещаниям, сразу прерывать контакт. На сайте "Стопмошенники72.рф" вы найдете инструкции, реальные истории людей, схемы обмана и практические советы, как его избежать. 

Проект реализован совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области. Важно, чтобы каждый знал правила безопасности и помогал своим близким избежать опасности.

Теги: Александр Моор , информационная безопасность , мошенничество
