Тюменские курсанты вышли в финал первых военно-тактических соревнований "Путь воина"

13:00 02 сентября 2025
Команда тюменского филиала созданного по указанию президента федерального центра "Воин" вышла в финал первых военно-тактических соревнований "Путь воина".

Отбор на финал прошел в Волгограде, в нем участвовали более 250 курсантов "Воина" из 21 регионального филиала. По итогам двух дней лучшие результаты показали команды из Якутии, Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей – им предстоит выступить в финале. 

Соревнования проводятся по поручению вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Состязания – не просто проверка физической подготовки, но и испытание характера, стратегического и тактического мышления, умения работать в команде".

Финал соревнований состоится в Якутии с 15 по 21 сентября.

