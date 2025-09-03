Гендиректор ТКТО заявила о начале новой главы своей жизни

Вероника Кирюшина, комментируя свой уход с должности генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения, заявила что начинает новую главу своей жизни:

Цикличность – естественный закон природы, а наш индивидуальный путь состоит из разных периодов. Я начинаю новую главу. Я благодарна каждому сотруднику за годы совместной работы, спасибо вам за вашу поддержку и доверие.

В заслуги себе и коллективу Кирюшина занесла тысячи культурных проектов — яркие концерты, великолепные театральные премьеры и музыкальные фестивали, которые запомнятся надолго. За это время значительно обновились репертуары и помолодел наш зритель:

Каждый прожитый день и каждое событие — это результат усилий всего коллектива. Вместе с вами, с ТФО и Юрием Медяником мы произвели фурор на фестивале "Лето в Тобольском кремле". О выступлениях с Бутманом, Агутиным, Мотом писало огромное число федеральных СМИ. Неудивительно, что проект взял Гран-при на национальной премии Russian Event Awards. Вспомним, какой культурный десант побывал в ноябре 2023 года на ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума "Россия", где состоялся День Тюменской области.

По словам Кирюшиной, в последние годы гастроли для творческих коллективов стали привычным делом, особая аура появилась во Дворце культуры "Нефтяник", возмужали коллективы Тюменской филармонии – филармонический оркестр, "Камерата Сибири", невероятное количество наград завоевали "Зори Тюмени". ТБДТ – первый в регионе обладатель "Золотой маски", не устает удивлять своего зрителя из сезона в сезон. Тюменский театр кукол начал ставить нового уровня спектакли - после "Мастера и Маргариты" "Идиот". Тобольский драмтеатр, оставаясь ценителем классики, стал открыт к жанровому разнообразию.

"Я хочу пожелать коллегам более уважительного отношения друг к другу, осознания, что каждый из вас значИтелен и знАчим для общего дела. С открытым сердцем и мудрым отношением к миру мы делаем лучше жизнь окружающих и в конечном счете – свою. Полученные знания и опыт навсегда останутся со мной, спасибо вам за это!" - обратилась к коллективу Кирюшина со страницы соцсети.