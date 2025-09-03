Память жертв терактов почтили в Тюмени

Ветераны боевых действий, представители органов власти, общественники, студенты и горожане в День солидарности в борьбе с терроризмом возложили цветы а площади Губкина в память о людях, чьи жизни унесли теракты в Беслане, "Норд-Осте", "Крокус Сити Холле".

Эта траурная дата не оставляет никого безучастным. Сегодня на площади присутствовали представители разных поколений, от всех звучали слова поддержки нашим бойцам на СВО в деле искоренения и борьбы с этим злом", - отметил в своем выступлении председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.