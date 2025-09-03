В Тюмени без света остались 16 многоэтажек

Энергетики СУЭНКО восстанавливают электроснабжение 16 домов в районе улиц Эрвье, Газовиков, Заречного и Солнечного проездов в Тюмени, работы планируют выполнить в течении одного-двух часов, сообщили в информцентре правительства ТО.

Причина отключения – автоматическое отключение кабельной линии 10 кВ. На месте работают три оперативные бригады. Они подключат потребителей на резервные схемы электроснабжения и определят места повреждения.