В Тюмени без света остались 16 многоэтажек

21:18 03 сентября 2025
Энергетики СУЭНКО восстанавливают электроснабжение 16 домов в районе улиц Эрвье, Газовиков, Заречного и Солнечного проездов в Тюмени, работы планируют выполнить в течении одного-двух часов, сообщили в информцентре правительства ТО.

Причина отключения – автоматическое отключение кабельной линии 10 кВ. На месте работают три оперативные бригады. Они подключат потребителей на резервные схемы электроснабжения и определят места повреждения.

