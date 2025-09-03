Биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля

Нескольких миллионов клиентов ВТБ уже подключили в онлайн-банке государственную биометрию. За первое полугодие с кражами своих средств столкнулись всего 0,0025% из них. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

При попытке мошенников вывести деньги срабатывает антифрод-система банка, которая требует подтверждение операций по лицевой биометрии. Злоумышленники не могут пройти эту проверку, даже имея фото клиента или сгенерированное с помощью нейросетей изображение. Таким образом, подобные кражи предотвращаются практически в 100% случаях.

В ситуациях когда пользователь под влиянием мошенников сам переводит им деньги, банк стремится спасти их "на последней миле". Если клиент заходит в мобильный банк во время звонка с подозрительного номера или устанавливает программы удаленного доступа, ВТБ отправляет клиенту СМС и push-предупреждение об атаке мошенников.

Александр Пахомов:

Биометрические технологии уже изменили нашу повседневную жизнь — с их помощью мы делаем покупки, проходим на работу, оплачиваем проезд в транспорте. Для финансовых сервисов биометрия — новый этап эволюции, это самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Ожидаем, что в ближайшем будущем биометрия станет отраслевым стандартом и подстегнет развитие новых цифровых сервисов, которые позволят в том числе искоренить проблему мошенничества.

Ранее аналитики ВТБ оценивали, что подтверждение операций по лицу до конца года может сберечь от мошенников более 2 млрд рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов. Главная причина сдачи биометрии для каждого второго россиянина — защита средств от мошенников, показало исследование ВТБ. 23% участников отметили удобство без документов и карт, 22% — быструю авторизацию в банках и на Госуслугах, 21% — снятие наличных без карты и телефона, 15% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.