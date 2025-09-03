В Тюмени к началу учебного года на маршруты поставили 10 дополнительных автобусов

С началом нового учебного года пассажиропоток в Тюмени существенно вырос. В связи с этим перевозчики оперативно усилили работу на ключевых направлениях, увеличив на десять количество автобусов на линиях, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Маршрут № 5 пополнился двумя дополнительными автобусами среднего класса.

Маршрут № 62 получил один дополнительный автобус среднего класса.

Маршрут № 83 пополнился одним автобусом малого класса.

Маршрут № 45 теперь обслуживается одним автобусом большого класса.

Запущен новый маршрут № 26, связывающий ММС и 3-й корпус школы № 45 по ул. Ишимской, с выходом двух автобусов среднего класса.

Маршрут № 42 также получил подкрепление в количестве четырех дополнительных единиц транспорта.

"С 1 сентября количество автобусов на городских маршрутах увеличилось на 10 единиц. Это стало возможным благодаря слаженной работе перевозчиков, специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, а также Тюменьгортранса, которые заранее предусмотрели потребность в увеличении количества транспорта. Мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации и оперативно реагировать на обращения жителей через социальные сети, принимая необходимые меры для дальнейшего улучшения транспортного обслуживания города", - прокомментировал организацию работы общественного транспорта Максим Афанасьев.