Пьяный подросток побил четырех человек в Ялуторовском округе

Несовершеннолетний Алексей в конце марта этого года сначала нанес удары в голову и по телу одному человеку, пнул девушку в живот, закричавшую на него вторую даму уронил ударом в лицо, потом еще нанес удары по голове и в грудь, затем досталось и ее мужу - его он тоже ударом в лицо уложил на асфальт. Напавшей с обвинениями на него первой даме прилетело повторно - три удара по голове. Причиной этой агрессии стали, по версии суда, алкоголь в организме юноши и внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

"Ялуторовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Ф., обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116.1 УК РФ. ... Подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, возместил потерпевшим причиненный ущерб. ... Суд, учитывая все обстоятельства дела, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил Алексею Ф. наказание в виде штрафа в размере 25 тысячи рублей. Штраф оплачен добровольно", - сообщает пресс-служба судов ТО.