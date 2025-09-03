Сибур дает больше шансов тобольским студентам узнать о реальном производстве

Новую программу подготовки студентов Тобольского многопрофильного техникума с этого учебного года запустили на "Сибуре" - теперь студенты будут учиться 4 дня в классах техникума и 2 дня в лабораториях и производственных классах "Сибаринтеха" и регулярно посещать "ЗапСибНефтехим".
Программа "4+2" позволит студентам с первого курса погрузиться в атмосферу современного предприятия и его производственную культуру. В ней участвуют около 400 студентов: от экскурсий для первокурсников до полноценной учебной практики и стажировок на "ЗапСибНефтехиме".
Благодаря трехстороннему соглашению между правительством Тюменской области, ТМТ и СИБУРом, обновлена инфраструктура и материально-техническая база техникума, установлены современные промышленные роботы, сообщили в администрации Тобольска.
