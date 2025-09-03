Сбер разработал ИИ-решение для оптимизации снабжения препаратами онкоцентров

На X Восточном экономическом форуме первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о новом ИИ-решении для онкологических центров. ИИ-модель прогнозирования — разработка ООО "Сбер Бизнес Софт", дочерней компании Сбера, — прогнозирует заболеваемость в разрезе отдельных нозологий и исходя из этого может рассчитать необходимые объёмы лекарственного обеспечения на год вперёд.

ИИ-модель обучается на исторических данных конкретного медицинского центра: число заболевших в разрезе диагнозов, схемы лечения и его себестоимость. Пилотные испытания показали, что модель оптимизирует лекарственное обеспечение для онкоцентров на 42% лучше человека: более точный прогноз даёт возможность медицинским учреждениям закупать жизненно важные препараты в нужном объёме, позволяет избежать приостановки терапии из-за недостатка лекарств или их просрочки, помогает прогнозировать количество мест в стационаре и предотвращает перерасход бюджетных средств.

Александр Ведяхин: