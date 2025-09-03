Лагерь социального лидерства начал работу в Тюменской области

Тюменская городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА" проводит с 3 по 7 сентября 2025 года на базе областного детского оздоровительно-образовательного центра "Витязь" летние выездные сборы "Лагерь социального лидерства" для тюменских подростков.

Данное мероприятие входит в план реализации проекта по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию старшеклассников "Воспитание героя" - победителя конкурса грантов губернатора Тюменской области с финансированием из средств областного бюджета и Фонда-оператора.

Создавать праздник каждый август - традиция, которая по душе каждому ВЕГАвцу. На протяжение месяца отряды готовятся к главному событию года - летним выездным сборам! За это время ребята активно развивают свои лидерские и коммуникативные качества, творят, учатся новому.

Впереди их ждут: насыщенная программа на 4,5 дня, новые знакомства, образовательные мастер-классы и мероприятия, игры с интересным и захватывающим сюжетом, бурная творческая деятельность, тёплые огоньки и спевки, спектакли и концерты от комиссарского отряда "Товарищ" - в общем, незабываемое завершение лета и начало нового учебного года.

ВЕГА (Вечная Единая Гвардия Активистов) была основана в 1980-81 учебном году на базе школы комсомольского актива. 21 мая 1983 года в рамках "ВЕГи" со сцены Дворца пионеров впервые о себе заявил комиссарский отряд "Товарищ".

КО "Товарищ" осуществляет работу на основе коммунарской методики (методики интенсивного формирования и творческого развития коллектива). Главная цель деятельности отряда - развитие у членов организации способностей быть лидером, общаться, дружить, творчески проявлять себя, быть полезными обществу и реализовывать свои идеи. В организации "ВЕГА" ежегодно более 250 старшеклассников чувствуют себя комфортно, заинтересованно, творчески подходят к любому делу, под руководством комиссаров разрабатывают социальные проекты, реализуют их, выстраивают свою траекторию взросления на основе общечеловеческих ценностей.