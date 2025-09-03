Ишимская областная больница ждет целевиков на работу

Фото депздрава ТО

Кадровое пополнение медучреждений ОБ №4 (Ишим) идёт благодаря целевой подготовке специалистов, первых выпускников медуниверситета главный врач Александр Синельников уже представил коллективу.

Сейчас медучреждение ожидает 9 врачей после завершения обучения по целевым программам, большинство из которых участковые терапевты. Два доктора уже начали работать в больнице села Викулово, один в Абатске, также приняты два врача-педиатра в детскую поликлинику Ишима и доктор в городскую стоматологию.

Главврач Областной больницы №4 Александр Синельников:

В этом году у нас небывалое количество специалистов, которые поступили по направлению от ОБ №4 в Тюменский государственный медицинский университет, - 39, из них 33 студента на "Лечебное дело", 5 — на "Педиатрию", 1 — на "Стоматологию". Кроме того, 15 наших целевиков поступили в ординатуру и продолжат обучение разным специальностям.

Также 6 врачей обучаются в ординатуре на коммерческой основе за счёт больницы по специальностям: хирургия, анестезиология, урология, неврология, офтальмология и патологоанатомия, сообщили в региональном депздраве.