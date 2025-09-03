Моор поздравил шестерых ветеранов войны с Японией

Фото из тг-канала Александра Моора

3 сентября исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, которая завершилась Победой над милитаристской Японией. В Тюменской области живут шестеро участников тех событий: Костюрин, Дикарев, Киселёв, Скороходов, Шахтарина, Минальтов.

Михаил Фёдорович Костюрин - офицер связи. Участвовал в Маньчжурской операции Забайкальского фронта, награждён несколькими орденами.

Александр Ефимович Дикарев - командир бронемашиной разведроты, прошёл Сталинград и Курскую битву, участвовал в боях на Дальнем Востоке.

Леонид Ефимович Киселёв служил в Амурской флотилии, участвовал в боевых действиях против Японии.

Георгий Александрович Скороходов - стрелок пограничного отряда, в августе-сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией.

Анна Андреевна Шахтарина - медсестра медицинской службы, после Победы над Германией участвовала в войне с Японией на Дальневосточном фронте.

Аркадий Артемьевич Минальтов в составе 63-й стрелковой дивизии освобождал Маньчжурию, Южный Сахалин и Курильские острова.

"Их подвиг – это живая история Победы. Ветераны по-прежнему рядом с нами, окружены заботой близких и уважением земляков. Память о Великой Победе над нацизмом и милитаризмом – основа единства и силы нашей страны. Крепкого здоровья нашим живым легендам!" - отметил губернатор Александр Моор.