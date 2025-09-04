Книжный обменник в Тюмени закрывает сезон

Финальный в этом году городской Книжный обменник откроется возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) в эту субботу, 6 сентября, с 12 до 15 часов.

За 100 рублей гости смогут обменять хорошие, но больше не нужные дома книги на те, что принесли другие посетители. Для детей предусмотрен бесплатный вход.

Традиционно по соседству с книжным развалом будет организован сбор макулатуры, а также откроется мини-барахолка, где дети могут продать вещи, изготовленные своими руками, и игрушки. За прочитанный наизусть стишок ребята получат конфету от Книжной феи.

Вот уже 20 лет собранные на Книжном обменнике средства идут на благотворительность. Так, сборы от летнего Книжного обменника переданы в Центр помощи "Милосердие", который поддерживает людей, оказавшихся без жилья и социальных связей.