Малый Тараскуль отпраздновал открытие обновленного двора

Настоящим праздником для жителей Малого Тараскуля 1 сентября стало открытие обновленной придомовой территории у домов 1-3 по улице Санаторной.

До ремонта этот большой двор - почти 1,6 гектара - представлял собой печальное зрелище: разбитый асфальт, выцветшие качели, редкие деревья и отсутствие мест для отдыха. Сейчас вместо серых пятен яркие и безопасные детские площадки с мягким покрытием, спортивные зоны с тренажерами, турниковая площадка и для воркаута. Отдельно обустроена площадка с парковыми качелями. По просьбе жителей расширена парковка. Для отдыха и прогулок вокруг домов проложены тротуарные дорожки, которых прежде не было, продуманная система освещения.

Присутствовавший на открытии двора глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что площадка преобразилась благодаря большим усилиям профессионалов и активной позиции местных жителей. Совместная работа над концепцией, проектирование и принятие решений вместе с представителями ТОС принесли превосходный результат. Особую благодарность глава адресовал депутату Тюменской гордумы Юрию Коновалову, который методично помогал решать все вопросы по реализации проекта, чтобы двор стал центром притяжения и излюбленным местом отдыха.

Депутат Юрий Коновалов в начале выступления напомнил, какие трудности пришлось всем преодолеть. Так, благоустройству дворов мешало то, что земельные участки под домами находились в федеральной собственности. Только после того, как данный вопрос взяли на личный контроль глава города и депутат, участки через суд перевели в муниципальную собственность, и город смог профинансировать работы по обновлению территории.

Депутат поощрил Благодарственным письмом председателя ТСН "Малый Тараскуль" Александра Антипина за профессионализм и личный вклад в благоустроенную территорию. В завершении мероприятия всех присутствующих пригласили на чаепитие из самоваров и отведать выпечку, приготовленную мастерицами микрорайона.