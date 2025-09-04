МЧС проводит учения у аквапарка в Тюмени

С 10.00 до 12.00 в четверг в Заречном микрорайоне на территории тюменского аквапарка сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят пожарно-тактические учения с привлечением личного состава, основной и специальной техники.

жителей и гостей города попросили соблюдать спокойствие. учения плановые, провоятся в целях совершенствования знаний и отработке практических действий огнеборцев при тушении пожаров на объектах с массовым пребывание людей.