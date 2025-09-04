В Тюмени будут судить банду вымогателей

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, занимавшихся похищением людей, грабежом и вымогательством, в списке инкриминиуемых им преступлений есть и насильственные действия сексуального характера, сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в 2023 году один из обвиняемых организовал в Тюмени преступную группу, в которую привлек своих знакомых, в том числе несовершеннолетнего. Согласно разработанному организатором плану, с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года соучастники под угрозой применения насилия требовали от своих жертв денег, в нескольких случаях вывозили их в безлюдное место, где удерживали, пока они не соглашались выполнить их требования, забирали у потерпевших телефоны и другое ценное имущество.

Всего от преступных действий группы пострадали 9 тюменцев. В отношении одного потерпевшего за отказ передать деньги были совершены насильственные действия сексуального характера. Противоправная деятельность членов преступной группы пресечена сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Тюменской области.

Все участники группы находятся под стражей. Дело рассмотрит Тюменский областной суд.