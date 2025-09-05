В Тюмени проведут встречу "Мой ребенок" для семей с детьми особого внимания

Фото - Фото АНО «Новые горизонты»

10 сентября состоится первая в Тюмени встреча участников сообщества "Мой ребенок", объединившего семьи с детьми особого внимания. Мероприятие является составной частью регионального проекта "Ранняя помощь", который направлен на развитие у детей всех базовых навыков, а также любых навыков, которые осваиваются ребенком в течение первых трех лет жизни, сообщает депсоцразвития ТО.

Сообщество "Мой ребенок" создано в рамках решений, направленных на повышение качества соцуслуг семьям с детьми, предложенных департаменту социального развития Тюменской области командой регионального сервисного уполномоченного Национальной социальной инициативы, которую возглавляет президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.

Организатором встречи является Центр коррекции аутизма "Новые горизонты", автор проекта "Ранняя помощь детям и семьям". "Приглашаем родителей (можно с малышом) на встречу в наш теплый круг. В нашем Сообществе специалисты помогают родителям в решении текущих сложностей, касающихся воспитания и развития ребенка", – рассказала директор центра коррекции аутизма "Новые горизонты" и руководитель проекта "Ранняя помощь детям и семьям" Наталия Ситова.

Встреча пройдет в "Конторе пароходства", гостей ожидает знакомство с участниками, неформальное общение, для малышей предусмотрена игровая зона, фотозона и другие приятные сюрпризы. Начало в 11:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Проект "Ранняя помощь детям и семьям" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.