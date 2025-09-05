Жителей Уватского округа предупредили о возможном падении части ракеты-носителя

С космодрома Плесецк запланирован запуск космического аппарата "Глонасс-К", отделяющаяся часть ракеты-носителя, предположительно, приземлится на территории Уватского округа 13 сентября, пишет информационный центр правительства ТО.

