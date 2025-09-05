Жителей Уватского округа предупредили о возможном падении части ракеты-носителя

13:07 05 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С космодрома Плесецк запланирован запуск космического аппарата "Глонасс-К", отделяющаяся часть ракеты-носителя, предположительно, приземлится на территории Уватского округа 13 сентября, пишет информационный центр правительства ТО.

Координаты падения:

► 59°14' С.Ш. 69°47'30" В.Д.

► 58°36' С.Ш. 71°54'00" В.Д.

► 58°04' С.Ш. 71°16'30" В.Д.

► 58°41' С.Ш. 69°12'30" В.Д.

 В целях безопасности администрация Уватского округа просит граждан воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября.

NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025