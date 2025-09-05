Жителей Уватского округа предупредили о возможном падении части ракеты-носителя

С космодрома Плесецк запланирован запуск космического аппарата "Глонасс-К", отделяющаяся часть ракеты-носителя, предположительно, приземлится на территории Уватского округа 13 сентября, пишет информационный центр правительства ТО.
Координаты падения:
► 59°14' С.Ш. 69°47'30" В.Д.
► 58°36' С.Ш. 71°54'00" В.Д.
► 58°04' С.Ш. 71°16'30" В.Д.
► 58°41' С.Ш. 69°12'30" В.Д.
В целях безопасности администрация Уватского округа просит граждан воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября.
