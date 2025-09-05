Сколько в России китайских компаний и их обороты - посчитали в ВТБ

Количество китайских компаний, зарегистрированных в России, за пять лет выросло более чем в два раза, посчитали в ВТБ. Их выручка превысила 3,3 трлн рублей. Соответствующие данные на ВЭФ представил замруководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Артем Кулик.
"По нашим подсчетам, в России зарегистрировано 13 тысяч китайских компаний, что на 23% больше, чем на конец 2024 года. В 2019 году называлась цифра в 6500 компаний. Выручка, которую сгенерировали эти 13 тысяч компаний в прошлом году, – более 3,3 триллиона рублей. На топ-40 китайских брендов – дочерних структур крупнейших китайских корпораций – приходится порядка 80% всей выручки компаний с китайским капиталом в России", - сказал представитель ВТБ.
Топ-менеджер напомнил, что для России Китай занимает около трети всей внешней торговли (особенно заметна доля в импорте), а для Китая Россия — порядка 4–5% оборота. "Направления бизнес-взаимодействия, которые не охвачены или не до конца охвачены: химия, агроэкспорт, машиностроение, атомный контур", - считают в банке.
Как показал анализ работы китайских инвесторов, наибольший экономический эффект приносит локализация, это дорога в будущее. Под локализацией в ВТБ имеют в виду не отверточное производство, не переупаковку товаров, а владение российскими промышленными активами со стороны китайских инвесторов.
Артем Кулик:
По расчетам наших аналитиков, там, где китайские компании локализуются, выигрывают все: ниже себестоимость, ближе потребитель, доступнее господдержка и фондирование в локальных валютах. Есть несколько невероятных примеров локализации: те из китайских компаний, кто пришел сюда давно, сейчас начали пожинать лавры своей смелости и принятого в то время определенного риска. В частности, можно привести пример автомобилестроителей. Мы считаем, что локализация российских компаний в Китае – это не такое уж далекое будущее.
