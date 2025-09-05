Герман Греф: Без образования и науки технологии невозможны

В основе лидерства государств лежит эффективная система управления. Именно технологии управления первичны для развития любых других технологий. И Сбер готов делиться своими технологиями, в том числе технологиями управления, со странами Глобального Юга и Востока. Об этом Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф сообщил на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" X Восточного экономического форума.

Как отметил Герман Греф, любые технологии невозможны без образования и науки. А системное внедрение технологий невозможно без технологий управления.

Герман Греф:

Именно технологии управления являются первичными. Сначала нужно выстроить технологию управления собой (каждому человеку), технологию управления любой организацией и технологию управления государством. Если вы не управляете, то не можете достичь устойчивых результатов. Поэтому технологии управления требуют значительно большего внимания. В основе лидерства стран лежит эффективная система управления.

Начинать нужно с образования — это важно и для государства, и для бизнеса, уверен Греф. В качестве иллюстрации этого тезиса он привёл трансформацию организации в последние годы. Своё развитие Сбер начал с того, что построил корпоративный университет, запустил тотальную переподготовку сотрудников, инициировал глобальное партнёрство с ведущими российскими, европейскими и американскими бизнес-школами и вузами. Это дало возможность поднять технологии внутри компании на новый уровень и приблизиться к лидерам. Тогда стало понятно, что нужно добавлять науку. Банк стал создавать научные лаборатории — сегодня их уже порядка 15 по всем направлениям деятельности Сбера.

Герман Греф: