Герман Греф: Без образования и науки технологии невозможны

16:00 05 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В основе лидерства государств лежит эффективная система управления. Именно технологии управления первичны для развития любых других технологий. И Сбер готов делиться своими технологиями, в том числе технологиями управления, со странами Глобального Юга и Востока. Об этом Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф сообщил на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" X Восточного экономического форума.

Как отметил Герман Греф, любые технологии невозможны без образования и науки. А системное внедрение технологий невозможно без технологий управления.

Герман Греф:

Именно технологии управления являются первичными. Сначала нужно выстроить технологию управления собой (каждому человеку), технологию управления любой организацией и технологию управления государством. Если вы не управляете, то не можете достичь устойчивых результатов. Поэтому технологии управления требуют значительно большего внимания. В основе лидерства стран лежит эффективная система управления.

Начинать нужно с образования — это важно и для государства, и для бизнеса, уверен Греф. В качестве иллюстрации этого тезиса он привёл трансформацию организации в последние годы. Своё развитие Сбер начал с того, что построил корпоративный университет, запустил тотальную переподготовку сотрудников, инициировал глобальное партнёрство с ведущими российскими, европейскими и американскими бизнес-школами и вузами. Это дало возможность поднять технологии внутри компании на новый уровень и приблизиться к лидерам. Тогда стало понятно, что нужно добавлять науку. Банк стал создавать научные лаборатории — сегодня их уже порядка 15 по всем направлениям деятельности Сбера.

Герман Греф:

Такие организации, как наши, могут дать полный цикл. Сбер как компания и Россия как страна прошли очень большую трансформацию за короткий исторический период, и мы можем поделиться этим опытом. Это может быть нашим вкладом.

 

 

Теги: Герман Греф , Сбербанк
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025